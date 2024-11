Coop Panga kasum kukkus järsult

«Klientide arvu ja aktiivselt arveldavate klientide baasi kasvatamine on praegu kodumaise Coop Panga üks peamine fookus. Sellele on reageerinud ka teised turuosalised alandades oma klientide hoidmise nimel hinnakirjasid ja tehes aktiivselt kampaaniaid. Pankade vahelisest konkurentsist võidavad kliendid, kes on nüüd motiveeritumad oma igapäevased panganduskulud ja pakutavad hüved läbi kalkuleerima ning otsivad turul endale parimat kodupanka,» kommenteeris Coop Panga juhatuse liige ja finantsjuht Paavo Truu.