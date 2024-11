LHV Group teenis oktoobris 10,2 miljonit eurot puhaskasumit. Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis kuuga 10,1 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 233 000 eurot ja AS LHV Kindlustus 107 000 eurot puhaskasumit. LHV Bank Ltd puhaskahjumiks kujunes 326 000 eurot.