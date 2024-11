Tehisintellekt (AI) on viimaste aastate jooksul end suutnud sisse süüa järjest enamatesse valdkondadesse ning see on kasutusel arendustiimidest kuni teeninduseni. Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina tõdeb, et kuigi AI roll on suur ja see kasvab veelgi, on ja jäävad inimesed alati tähtsaks.