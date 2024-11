Nõgesel on nüüd 570 000 Tallink Grupi aktsiat, mille koguväärtus on praegu 33 900 eurot. Nõgene on ettevõtte juht alates 2018. aastast.

Tallinki suurim omanik on Infortar AS, kellele kuulub veidi üle 68 protsendi börsifirma aktsiatest. Suurim eraisikust aktsionär on Enn Pant, kelle kuulub üle 6,4 miljoni aktsia. Pant on ka Infortari omanikeringis.