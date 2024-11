Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuhi Meelis Kompuse sõnul on ametikoht tarvis täita, sest vastutusvaldkondade haare, suur eelarvemõju ja eesootavad reformivajadused nõuavad ministeeriumilt tugevat strateegilist juhtimist ja aktiivset dialoogi kõigi nende valdkondadega.

Postimees kirjutas eelmisel suvel, et kultuuriministeerium otsustas koondada ühe asekantseleri ametikohaks, kelleks oli Taaniel Raudsepp. Raudsepp oli koondamisteatest üllatunud ja ütles, et see oli minister Heidy Purga (Reformierakond) otsus.