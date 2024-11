PILDID Petised levitavad LHV nime all uusi petukirju

Petukiri on küll eestikeelne, kuid see on ebakvaliteetselt vormistatud ja kirja teema pole korrektselt väljatoodud.

«Kui õnnestub tuvastada, et tegemist on kurjategijate saadetud petukirjaga, tuleks vältida kirjas olevatele linkidele klikkimist ja kiri kustutada. Antud juhul on hea näide, kuidas saatja aadressiks on midagi täiesti erinevat, kui oleks korrektne lhv.ee lõpuga e-posti aadress. Ka kirja vormistus on ebakvaliteetne ja erineb LHV enda kirjavahetuses kasutatavast. Kahjuks on petturid üha osavamad kirjade sisu loomisel ja need võib tekitada tunde, et inimene peab kiiresti tegutsema,» kommeteeris Rum.