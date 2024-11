Samas ei ole 10-protsendiline kärbe piir, ka Venemaa valitsus ning Kreml ootavad üksuste endi ettepanekuid ning nägemust, kuidas digitaliseerimine nende elu edaspidi muudab. Võimud on arvamusel, et digitaliseerimine peaks efektiivsust suurendama ning see omakorda võimaldama ametnike arvu veelgi vähendada, nii et avalikus teenistuses jätkaksid vaid kõrge palgaga professionaalsed spetsialistid ning sektor oleks ligitõmbav noortele kvalifitseeritud ning kompetentsetele töötajatele.