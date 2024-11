Venemaa majandusteadlane: minna saab vaid hullemaks

Lipsitsi sõnul on see kaasa toonud kaskaadi probleeme ja pole välistatud, et Venemaa masinatööstus võib seetõttu kokku kukkuda. Teadlane tõi näiteks, et kui riik esitab kaitsetööstusele tellimuse, siis makstakse sellisel juhul avansina ette maksimaalselt 40 protsenti ja ülejäänud summa saab ettevõtte tellimuse täitmisel. Seega peab ettevõtte tellimust täites kasutama omavahendeid ja kui neid pole, siis peab ettevõtte võtma krediiti. Seega peavad nii sõjatööstusettevõtted ja nende allhankijad võtma tellimuste täitmiseks pahatihti laenu, mille intress on Venemaal kasvanud meie jaoks pöörase 25-27 protsendini.