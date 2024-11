Swedbank: Eesti ekspordi kasv tuleneb peamiselt ühe sektori elavnemisest

«Sel aastal kasvas kaupade eksport aastases võrdluses esmakordselt juba juulis ja septembris kasv jätkus. Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes septembris neli protsenti. Kuigi selle kasvu taga on paljuski eelmise aasta madal võrdlusbaas, on viimastel kuudel eksport kasvanud ka kuises võrdluses ning ka selle aasta esimese üheksa kuuga on ekspordikasv olnud kuises võrdluses eelmisest aastast tugevam,» tõi Mertsina pressiteates esile.