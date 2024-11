Oktoobris toimus 25 protsenti rohkem tehinguid kui mullu samal ajal. Autoeksperdi sõnul suureneb kasutatud autode turg veelgi, sest kasvava elukalliduse ja uute maksude tõttu on need tarbijatele rohkem kättesaadavamad kui uued sõidukid.

«Kasutatud autode turg on hetkel väga aktiivne – tarbijad soovivad veel sellel aastal auto välja vahetada, et vältida registreerimistasu maksmist. Oktoobris tehti kasutatud autodega ligi 17 000 tehingut, mis on võrreldes septembriga ligikaudu 2000 omanikku vahetanud sõidukit rohkem. Võrreldes 2023. aasta oktoobriga, kui toimus 13 449 tehingut, on tõus 25 protsenti,» selgitas uute ja kasutatud autode müügiplatvormi Autoportaal juht Ando Rahu.