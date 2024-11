VAATA OTSE Erikomisjonid arutavad ELi raha kasutamist

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Peeter Tali märkis, et Euroopa Liidu eelarve kulutuste hinnanguline veamäär on taas kasvanud. Tema sõnul on senisest veelgi enam vaja tähelepanu pöörata raha kasutamise täpsusele, kuna rekordiliseks kasvanud EL võlg, jätkuv Ukraina toetamise vajadus ning kõrge inflatsioon suurendavad ka eelarve finantsriske.