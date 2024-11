ÜLLATAV Ungaris on Eesti aktsiad populaarsed

«Lisaks Balti riikide investoritele ostetakse Eesti aktsiaid Ungarist. Oleme liiga vähe turul olnud, et saaksime selle kohta midagi põhjapanevat öelda. Seal võib olla seos sellega, et me oleme Ungaris päris suured,» rääkis Lightyeari tegevjuht ja asutaja Martin Sokk. «Me pole lõplikult inimese tasandini vaadanud, kas need on seal elavad ja töötavad eestlased või päris ungarlased. Ungari on meil praegu teine turg, ja siis tulevad Läti ja Leedu investorid.»