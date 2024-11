Arco Vara: Viljandimaa korterite turg on stabiliseerunud

Volmer Raud märkis pressiteates, et 2024. aasta esimeses kvartalis tehti Viljandi maakonnas hooajaliselt rahulikumail perioodil pelgalt 93 korteritehingut, kuigi siiski kolme võrra enam kui aasta varasemalt, viidates ehk madalaima tehingute arvuga perioodi jäämisele juba 2023. aasta algusesse. 2024. aasta teises kvartalis tehti 118 ja kolmandas kvartalis 111 ostu-müügitehingut, vastavalt 1,7 protsenti enam ja 4,3 protsenti vähem kui 2023. aasta samadel perioodidel.

«Tehingute arvu langus võrreldes aastatagusega jätkus 2023. aasta neljandas kvartalis juba kaheksandat kvartalit järjest, kuid seejärel turuaktiivsus 2024. aasta esimeses pooles marginaalselt suurenes, mis on loonud eeldused, et tehingute arvu suurem langus on juba läbitud ning peatselt saab rääkima hakata taaskordsest võimalikust kasvutsüklist, seda aga ettevaatavalt eeskätt 2025. aastast,» kirjeldas maakler.