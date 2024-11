Kas teistest rohkem kallinenud USA aktsiad on mull?

Minevikus oli rikkaks saamiseks vaja osta USA aktsiaid. Nii lihtne see oligi. Ükski varaklass pole aastakümnete jooksul sisse toonud rohkem. Kes investeeris 2000. aasta lõpus 10 000 dollarit USA aktsiatest, selle varad on inflatsiooniga arvestades kasvanud 27 000 dollariks. Kes ostsid sama raha eest aktsiaid mujalt, nende varade väärtus on vaid 16 000 dollarit.