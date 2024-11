Ühel päeval oli Nelson Bunker Hunt maailma rikkaim inimene. Järgmisel päeval oli kõik läinud. Selline on 88-aastaselt 21. oktoobril 2014 surnud mehe lugu, kellest te pole tõenäoliselt kunagi midagi kuulnud, kirjutab Celebrity Net Worth.

Kes teda nägid kõrges vanuses, võisid arvata, et ta elas tähelepandamatut elu. Miski pole kaugemal tõest. Raske on tulla selle peale, et tegemist oli ühel heal päeval maailma rikkaima inimesega. Ja kogu rikkuse mängis ta koos vendadega maha üheainsa panusega. Mitte kasiinos, aga tooraineturul.