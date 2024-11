George Sorose võlahoiatus on ka täna päevakohane

Kongressi eelarveamet ennustas, et USA riigivõlg ületab 2027. aastal vahetult pärast teist maailmasõda püstitatud rekordi suhtena majanduse kogutoodangusse. Vabariiklaste ülekaal kongressis on tõenäoline, mille tõttu vastutustundliku föderaaleelarve komitee arvab, et tuleb uus ajastu. Kui Donald Trumpi valimiskampaania plaanid viiakse ellu, lisab see 2035. aastaks USA riigivõlale otsa 15,6 triljonit dollarit. USA valitsusvõlakirjade tootlused on järsult tõusnud. Sorose neli aastakümmet vana hoiatus on jälle vägagi asjakohane.