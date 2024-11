Psühholoog selgitab: miks mehed julgemalt investeerivad ja noored pensionile ei mõtle

Teise pensionisamba maksemäära on 4%-ni tõstnud üle 20 000 ja 6%-ni üle 34 000 inimese. «Järjepidevad sissemaksed II sambasse on üks tõhusamaid viise majandusliku kindlustunde suurendamiseks. Enda isikliku panuse tõstmine loob säästetud vara kasvuks veelgi paremad tingimused. Seni on sissemaksete suurendamise kasuks otsustanud iga kümnes pensionikoguja, kuid nutikas investor jõuab veel novembri lõpuni avalduse täita, et maksed 2025. aastast uue soovi järgi liikuma hakkaksid,» kommenteerib LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Ta rõhutab, et just säästmise automatiseerimine ja maksusoodustusega investeerimisvõimaluste maksimaalne kasutamine on vara kasvatamise vundament.