POWELL Trump ei saa mind ametist vabastada

Pärast Föderaalreservi otsust alandada intressimäärasid veerand protsendipunkti võrra esines esimees Jerome Powell ajakirjanike ees ning lükkas ümber kõik kahtlused tema ametis püsimise osas, kinnitades, et ta ei lahku oma kohalt isegi siis, kui president Trump seda nõuaks. «Seaduse järgi pole see lubatud,» selgitas Powell.

Powelli ja Trumpi vahel on varem olnud rahapoliitika osas teravaid erimeelsusi, kuna Trump soovis näha kiiremaid intressimäärade langetamiseid majanduskasvu toetamiseks. 2019. aasta oktoobris Economic Club of Chicago üritusel ütles Trump Bloomberg Newsile: «Ma ei arva, et mul peaks olema õigus seda otseselt käskida, kuid arvan, et mul on õigus kommenteerida, kas intressimäärad peaksid tõusma või langema.»