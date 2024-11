Muski ja Trumpi koostöö lükkas Tesla üle triljoni dollari piiri – investorid juubeldavad!

Tesla turuväärtus on jõudnud taas triljoni dollarini, aktsiahind sai hoo sisse pärast Donald Trumpi valimisvõitu. Wedbushi analüütiku Dan Ivesi sõnul on Elon Musk teinud «ajaloolise panuse,» investeerides Trumpi kampaaniasse 130 miljonit dollarit ja tagades sellega Tesla aktsiatele poliitilise kaitse. Ives hindab Tesla aktsia väärtuseks 300 dollarit, kuid hoiatab, et ettevõtte fundamentaalnäitajad peavad aktsiahinnale kiiresti järele jõudma. Reedel, kauplemispäeva keskkpaiku, oli Tesla aktsia hind juba 330 dollarit.

Tesla aktsia kaupleb hetkel ligikaudu 100kordse 12kuulise tulevase kasumi väärtusel, mis on kõrgeim alates 2022. aasta aprillist. Tookord kasvasid Tesla elektriautode tarned aastaga 40%. 2024. aastaks ei oodata siiski tarnemahtude kasvu, kuid Musk usub, et 2025. aastal naaseb Tesla kasvutempo. Kuigi Tesla hinnanguline väärtus on kallis, on Muskil plaan turule tuua odavama hinnaga mudel 2025. aastal, samuti kavatseb ettevõte käivitada tehisintellekti-treenitud isesõitvate taksode võrgustiku.