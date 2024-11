Kui esmapilgul oleks maandumisraja remont justkui kommunaaluudis, siis tegelikkus on sootuks teine. Ämari maandumisrada on ülioluline Eesti kaitsevõime seisukohalt, kuna just Ämari lennubaas võõrustab Eestis NATO õhuturbemissiooni. Ehk teisisõnu: kui lennuväebaasi maandumisrada ei vasta nõuetele, siis ei tule Eestisse ka liitlaste hävitajaid.