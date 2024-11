Kool lammutatud, lapsed ootel: kas linn jätab Hiiu kooli renoveerimise pooleli?

Tallinna Nõmme gümnaasiumi ümberkorralduse tulemusel 2023. aastal loodud Hiiu kool alustas tegevust asenduspinnal – endise Tallinna muusikakeskkooli ruumides Vabaduse puiesteel. Koolijuht Marika Pettai sõnul ootab koolipere Raudtee tänavale kavandatud uue ja turvalise hoone valmimist pikisilmi. «Väga kurb on kuulda, et kooli renoveerimistöödega ei jätkata,» tõdes Pettai. Renoveerimist vajav koolihoone Raudtee tänaval on juba osaliselt lammutatud ning ootab nüüd täielikku ümberehitust.

Pettai sõnul said nad eelmisel nädalal linnavaraametilt kinnituse, et ehitushange on lõppenud, kuid järgmiste sammude täpne ajakava jääb siiski ebaselgeks. Samal ajal kui lisaeelarve eelnõu ootab linnavolikogu heakskiitu, on Hiiu kooliga seotud inimesed – õpetajad, õpilased ja lapsevanemad – jätkuvas teadmatuses kooli uue hoone valmimise osas.