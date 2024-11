Kohus lõpetas Wendre eksjuhtide kohtuasja

Prokuratuur taotles kohtult menetluse lõpetamist enne asja sisulise aruteluni jõudmist, kuna leidis, et süüdistus puudutas teise astme kuritegu, väidetav süü polnud suur, menetluses puudus edasine avalik huvi ja see on kestnud ebamõistlikult kaua. Wendre eksjuhid süüd ega Wendre nõudeid omaks ei võtnud.