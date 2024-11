FOTOD Ämari lennuraja taasavamine: liitlased saavad jälle siia tulla

«NATO idatiival on õhuturve äärmiselt oluline ja mul on hea meel, et Luksemburgi abiga oleme oluliselt saanud parandada Ämari lennubaasi kvaliteeti, paremini toetada ja teenindada nii enda kui ka liitlase lennukeid ja mis peamine, tuua Balti õhuturbemissioonid tagasi Eestisse,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

«Nii Eesti õhuvägi kui liitlased vajavad tipptasemel tingimusi erinevateks operatsioonideks ja selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik. Remondi käigus said lennurada ja ruleerimisteed uue katte, paigaldati uus rajamärgistus ja valgustus. Lääne portfellis on Ämari lennubaas meie põhifookus, lisaks lennurajale on valmimas nii uus toitlustuskompleks kui kasarmu,» ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) lääne portfellijuht Steven Linkov.