Trump võib virutada Putinile nafta hinnakirvega

USA-l on tänu oma rekordilisele naftatootmisele ja Hiina nõrgale majandusele küllaltki lihtne järgmisel aastal musta kulla hind maailmaturul alla lüüa. Kuna Trump on naftausku ja plaanib kütustetootmist toetada, siis ennustavad mitmed rahvsuvahelised analüüsimajad, et nafta hind järgmisel aastal järsult kukub.