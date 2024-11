Netflix ja Go3 alustasid koostööd

«Go3 ja Netflixi koostöö ühendab Eesti eelistatuimad meelelahutusplatvormid – klientidel on nüüd võimalik nautida nii Go3-e kui ka Netflixi sisu ühe tellimusega. Partnerlus Netflixiga on oluline samm, mis aitab meil veelgi enam vastata Eesti vaatajate vajadustele ja eelistustele,» rõõmustas Go3 tegevjuht Jan Wykrytowicz, lisades, et mõlema teenuse sisu kombineerides on vaatajatel algavaks jõuluhooajaks laialdane valik meelelahutust.