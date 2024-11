Postimees kirjutas eelmise aasta septembris, et Haabersti linnaosa valitsus lasi Tiskre asumisse maksumaksja raha eest ehitada silla, et inimesed saaksid kuiva jalaga mööda märgala randa kõndida. Paraku jäi ehitamine ajutiselt pooleli ning see tekitas nõutust kohalikes, kes rajatist ettenähtud viisil kasutada ei saa, kuna tänava ja silla kokkusaamiskohal on kinnine värav, mis viib eramaale.