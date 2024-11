«Jätkame jalajälje kasvatamist Euroopas ning Helsingi kontori rajamine on meie jaoks loomulik edasiminek,» ütles Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi pressiteates. Soome arenenud tehnoloogiasektor ja tugev kaitsetööstus muudavad tema sõnul riigi heaks innoveerimise asukohaks ja annavad võimaluse võtmepartneritega koostööd teha.

Hetkel töötab Helsingi esinduses kümme spetsialisti, teiste seas insenere, müügiesindajaid ning projektijuhte, kes on keskendunud Euroopa Liidu kaitseprojektidele. Soome tütarfirma tegevdirektori Kimmo Laine sõnul on järgnevatel aastatel plaanis töötajate arvu suurendada. «Soomes on rikkalik tehnoloogiatalentide baas, mis annab meile edasiseks laienemiseks hea võimaluse,» märkis ta.