Pärnumaa iduettevõtete käivete kasvus vähenes töötajate arv

Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova tõdes, et kohalikud väiksemad iduettevõtted on täna surve all. «Statistikast on näha, et otsitakse suuremat efektiivsust ning paraku tähendab see muuhulgas ka personali koondamist. Asutajad on seadnud oma prioriteediks käivete säilitamist ja mõistlikku kasvu, mis on ootuspärane,» selgitas Dubova.