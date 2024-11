Longo Group emiteerib võlakirju

«Longo Groupi senised tulemused tõestavad Longo võimet kasvada. Ettevõte on strateegiliselt investeerinud kõikidesse olulistesse äriprotsessidesse, et toetada oma tegevuse laienemist. Edasised sammud hõlmavad märkimisväärset sõiduautode laoseisu suurendamist, füüsilise kohaloleku laiendamist ja tugevdamist olemasolevatel turgudel,» ütles AS Longo Groupi asutaja ja juhatuse liige Edgars Cērps.

Longo Groupi võlakirjaemissioonist kogutud kapital on suunatud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning lisainvesteeringuteks, et rahastada kontserni laienemisplaane. See hõlmab käibekapitali investeeringuid, mis on vajalikud uue autovaru ostmiseks, sõidukite ettevalmistamiseks ning müügivõrgu laiendamiseks.