Eesti suurema käibega ettevõtete esisajasse mahtus sel aastal taas 11 uustulnukat. Seega on edetabelis 11 uustulnukat olnud viimasest kümnest aastast nüüdseks pooltel. Kümne uustulnukaga aastaid on olnud kaks, kaheksaga samuti kaks ning eelmise aasta edetabelis oli neid üheksa.Tõsi, mõned ettevõtted, näiteks Magnetic MRO ja Tallinna Sadam, on olnud edetabelis ka varem (Tallinna Sadam peaaegu alati), lihtsalt eelmise aasta tabelis neid ühel või teisel põhjusel ei olnud.