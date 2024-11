Ettevõtete TOP 100 Kui Wise oleks Eestis registreeritud ettevõte

Tegelikult Wise ongi Eesti ettevõte, sest selle asutajad on eestlased, hääleõiguslikest aktsiatest kuulub üle poole eestlastele, märkimisväärne arendustegevus tehakse Eestis ning tegevjuht Kaido Käärmann on eestlane ja teadaolevalt ka Eesti resident. Ainus põhjus, miks Wise’i Eesti ettevõtete käibeedetabelisse pole võetud, on asjaolu, et ettevõte on registreeritud Londonis ja seal asub ka selle peakorter.