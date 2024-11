Föderaalreserv langetas taas intresse, kuid Trumpi võit külvab inflatsioonihirmu

Otsus näitab Föderaalreservi kindlust, et hinnatõusud hakkavad stabiliseeruma, ning püüdlust hoida inflatsioon kontrolli all, toetades samal ajal majanduskasvu. Föderaalreservi juht Jerome Powell rõhutas oma pressikonverentsil pühendumust majanduskasvu toetamisele, säilitades samal ajal hinnastabiilsuse. Ta selgitas, et viimane intressikärbe on suunatud nende eesmärkide saavutamisele, võttes arvesse majandustingimuste muutumist. Powell rõhutas, et tulevased poliitikaotsused põhinevad majanduslikel andmetel ning Fed on valmis oma positsiooni vajadusel muutma, et hoida majanduskasvu ja kontrollida inflatsiooni.