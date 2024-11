Trumpi võiduga langes Iraani riaal rekordmadalale – kas sanktsioonid teravnevad veelgi?

Lisaks valuuta devalveerumisele mõjutab Iraani majandust ka pidev ebastabiilsus Lähis-Ida konfliktides, kus Iraan toetab nii Hamasi Gaza sektoris, Hezbollah'd Liibanonis kui ka Houthi mässulisi Jeemenis. Teherani ametivõimud on püüdnud USA presidendivalimiste mõju Iraanile vähendada, kuid kohalikud elanikud on pessimistlikud. «Sada protsenti, et ta (Trump) karmistab sanktsioone,» ütles 22-aastane üliõpilane Amir Aghaeian. «Meie majandus ja sotsiaalne olukord halvenevad kindlasti.»