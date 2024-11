Ettevõtte lennukipargis on kokku 13 lennukit. Talvehooajal viiakse vastavalt parimatele tavadele üks lennuk põhjalikule hooldusele, jättes kasutusse 12 lennukit. Sellest 11 on juba lepingutega seotud või peagi seotud. See lennukite jaotus hõlmab viit lennukit, mis on määratud lähimatesse baasidesse, nagu Taani, Norra, Saksamaa või Itaalia, ning kuut lennukit kaugematesse projektidesse Vietnamis, Lääne-Aafrikas ja India ookeani piirkonnas.