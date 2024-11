KUUÜLEVAADE Olukord tööturul pakkus väikese üllatuse

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool​​​​ ütles, et kui tänavuse aasta esimesed 9 kuud on kulgenud registreeritud töötuse vaates äärmiselt sarnaselt, siis oktoober pakkus väikese üllatuse. «Kui tavaliselt hakkab hooajatöö lõppedes töötus just oktoobris kasvama, siis sel aastal registreeritud töötute arv oktoobris praktiliselt ei muutunud,» ütles ta.