Hipodroomi kvartali arendaja: eks näis, kas oleme oma plaanidega Eestis ajast ees

Reterra ehitab kvartalisse mitu uut tänavat, millest üks on ringteega ja kulgeb täielikult maa all. Hipodroomi kvartalis ongi tulevikus kõik autod maa all ja maa peale jäävad ainult üksikud kohad taksodele, külalistele ja kulleritele. «Woldi ja Boldi kohad, nagu me neid kutsume,» sõnab Randmets. Ta märgib, et sellised kinnisvaraarendused on Skandinaavias ja muus Euroopas praegu moes. «Eks näis, kas oleme Eestis ajast ees,» ütleb ta.