Keskpank teatas, et jätkab ka edaspidi rahapoliitika lõdvendamist, kuid ebaselgus on erakordselt suur.

Inflatsioon, mis tegi tipu 2022. aasta lõpus kümnel protsendil, on alanenud alla keskpanga eesmärgiks seatud kahe protsendi. Rootsi majandus on hangunud ja lühiajaliselt on vähe märke majanduse paranemisest.