Eesti Pank: oktoobris vedas hinnatõusu eelkõige lennureiside kallinemine

Oktoobris kasvasid tema sõnul Eesti tarbijahinnad septembriga võrreldes peamiselt lennureiside kallinemise tõttu. «Kui septembris odavnesid lennupiletid kuuga 23 protsenti, siis oktoobris tõusis nende hind 65 protsenti, andes valdava osa, kaks kolmandikku, kuisest hinnakasvust. Lennupiletite hindade heitlikkust põhjustas koolivaheaeg, kuid ka puhkusereiside hinnakasv on tänavu olnud suure nõudluse tõttu jõuline. Reisimist soodustab see, et enamikes Euroopa riikides on hinnakasv olnud aeglasem kui Eestis, mistõttu eestlaste ostujõud välismaal on suhteliselt parem,» selgitas ökonomist.