Citadele kaardistatistika: eestlased kulutasid sügisesel koolivaheajal enim raha just seal

Citadele panga kaardistatistikast selgub, et eestlased kulutasid sügisesel koolivaheajal enim raha Itaalias, Soomes ja Hispaanias. «Need on püsivalt populaarsed reisikohad, kus puhkust veeta, vaatamata ka hindade tõusule,» selgitas Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Sügisel on Lõuna-Euroopas meie mõistes veel soe, ent suurem turismihooaeg on siiski lõppenud. Soome on populaarne nii oma läheduse kui ka Eestiga seotuse poolest.»