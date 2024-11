Uuring: Eesti inimesed II samba sissemakse suurendamisega ei kiirusta

«Säästmise automatiseerimine ja järjepidevad sissemaksed II sambasse on üks tõhusamaid viise majandusliku turvatunde kasvatamiseks. Isikliku panuse tõstmine 4- või 6-protsendini annab vara väärtuse kasvule veel suurema võimenduse,» ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.

Tänaseks on valiku enda II samba sissemakset suurendada teinud üle 53 000 inimese, kellest enamik on otsustanud 6 protsenti ehk tulevast pensioni kõige rohkem suurendava lahenduse kasuks. Ka Norstati uuringust selgus, et Eesti inimesed näevad muudatuses head võimalust enda säästumäära suurendada. Lisaks hinnatakse kõrgelt võimalust panustada ise varasemast rohkem pensioniks kogumisel.