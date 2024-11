Nordecon teeb juhatuses vangerduse

Deniss Berman on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse ning Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika magistri õppekavad. Varasemalt on Deniss töötanud nii Eesti kui Läti ehitusettevõtetes erinevates rollides. Nordecon AS-is on Deniss töötanud alates 2015. aastast KVVKJ projektijuhi ja seejärel osakonna juhatajana ning eelarvestamise ja eritööde divisjoni juhina. Deniss omab ehitustegevuse juhtimises volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri 8. kutsetaset ning on Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühenduse liige. Deniss Berman ei oma Nordecon AS-i aktsiaid.