Andrus Merilo: halvemal juhul evakueerime elanikud välismaale

Merilo märkis, et taristu ehk teed, sadamad, sillad ja raudtee on riigikaitses ülioluline. «NATO artikkel 3 on mõnes mõttes tähtsam kui kõigile teada ja tuntud artikkel 5, mis käivitab kollektiivkaitse. Artikkel 3 näeb ette, et kõikidel riikidel on iseseisev kaitsevõime, millega panustab kollektiivkaitsesse. Kaitsevõime hulgas on ka kriitiline infrastruktuur, kuhu kuuluvad kõik teed ja taristu,» lausus Merilo.