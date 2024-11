Riigikontrolör paljastab: Eesti eelarve on kui «ilus värviline mull»!

Holmi sõnul pole olemasolev eelarvestruktuur tegelikult tegevuspõhine, vaatamata sellele, et selline eesmärk algselt püstitati. «Eelarve peaks pakkuma selge ja arusaadava ülevaate – kust raha tuleb, kuhu see läheb ning millised on saavutatud tulemused,» ütles Holm, rõhutades läbipaistvuse ja aruandluse olulisust.

Rahandusministeerium lubas eelarvereformiga nihutada rõhuasetust kuludelt tulemustele, suurendades kulude efektiivsust ja jälgitavust. Holm aga tõdes, et see eesmärk pole saavutatud. Tema sõnul täidavad ministeeriumid küll rahandusministeeriumi vorminõuded, kuid sisulist seost eraldatud summade ja saavutatud tulemuste vahel on keeruline leida. Ministeeriumide esindajad tõid samuti esile, et tegevuspõhise mõtteviisi juurutamine on keeruline, kuna eelarveotsused seda tegelikkuses ei järgi.