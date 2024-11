Elisa: tehisintellekti kasutamine peab muutuma iga kontoritöötaja baasoskuseks

Tehisintellektiga töötamise oskus on sama elementaarne kui Google’i otsingu kasutamine

Siiski märkis Põllumäe, et kui enamikes rollides on tehisintellekt alles kanda kinnitamas ja kedagi ei jäeta tööle võtmata, kuna ta ei suuda veel AI-teemade suunas mõelda, siis IT-valdkonnas on sellest saanud midagi, ilma milleta lihtsalt enam ei saa. Seetõttu eeldavad tööandjad ka järjest enam, et palgatavad inimesed suudavad ChatGPT-d ja teisi AI-tööriistu vähemal elementaarsel tasemel kasutada.

«Tehisintellekti rakendamise oskusest on saanud baaseeldus, mitte erioskus – see on täiesti normaalne, et arendaja töötab koos tehisintellektiga. Pigem on ohumärk, kui ta seda ei tee või ei oska, järelikult on baashügieenist puudu,» lausus ta ja selgitas, et sisuliselt on IT-osakondades AI-st saanud virtuaalne tiimiliige, kellega saab lahendusi ja mõtteid põrgatada ning kes aitab ka päriselt asju ära teha ja läbi mõelda.

AI-kasutamise oskuse kõrval on IT-valdkonnas järjest enam tähelepanu saamas ka see, kas töötajad suudavad tehisintellektil põhinevaid lahendusi ise luua. Põllumäe rõhutas, et täna kuuluvad keerukamad tööd küll veel spetsiaalsete AI-tiimide lauale, kuid mida aeg edasi, seda enam hakatakse eeldama, et ka muudele teemadele keskenduvad arendajad suudavad vähemalt algtasemel AI-karbitooteid ja -erilahendusi oma loodava juurde lisada.

«Selgelt on näha, et tugev tulevikutrend on keelemudelite ehitamine ja spetsiifiliste oskustega AI-tööriistade loomine. See on nii tööandjate kui ka arendajate endi jaoks täna kogu tehisintellekti laine huvitavam pool ja kui inimene on selliste lahenduste loomisega kokku puutunud, siis annab see talle ka tulevikus tõenäoliselt teiste kandidaatide ees väga suure eelise,» lisas ta.