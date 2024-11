Rehviringluse juht: kõik ei ole Ott Tänakud ehk millist rehvi valida

Majandussurutis sunnib inimesi igalt poolt kokku hoidma, kust vähegi võimalik, et säilitada senine elatustase. Mis vahet seal on, millise rehviga sõidad, kohale jõuad ikkagi? Aga talveoludes ei pruugigi jõuda. Erinevate rehvide vahe võib olla väga suur.

Viimaste aastate selge trend on, et inimesed eelistavad odavamaid rehve, sõltumata sellest, kas nende kvaliteet on piisavalt hea, peaasi, et need vastaksid üldjoontes nõuetele.