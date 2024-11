Postimehe värske hinnavõrdlus paljastab, et odavaima ostukorvi omanik on taas vahetunud, kalleima ostukorvi hinda tõstab aga ligi kaks korda kallim sea kaelakarbonaad. Soodsaima ja kalleima ostukorvi hinnavahe on nädalaga märkimisväärselt kerkinud.