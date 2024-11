Enefit lubab Narva elanike soojuse hinnakatastroofist päästmiseks Balti elektrijaama käivitada

Asi on selles, et 11. energiaplokk töötab põlevkivi ja hakkpuiduga, tootes elektrit ja samas ka soojust. Enefit Power müüb 11. energiaploki toodetud elektrienergiat, varustades samal ajal linna soojusenergiaga. Kuid selle elektri müümine on kasumlik ainult siis, kui selle börsihind jääb üsna kõrgeks, nagu see oli eelmisel talvel.