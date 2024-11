Mida tähendab Trump 2.0 pensionifondidele?

Trump on taas võitnud presidendivalimised, vabariiklased on saanud enamuse Senatis ning ilmselt saavutavad enamuse ka Esindajatekojas. Enne valimisi oli see kihlveoturgude hinnangul kõige tõenäolisem stsenaarium ning see realiseeruski. Kuidas mõjutab see aga pensionifonde? Lühike vastus on, et lähiperspektiivis ilmselt positiivselt, ent pikemas vaates on määramatus kasvanud, kirjutab Swedbanki pensionifondide portfellihaldur Pertti Rahnel.