Tallinna strateegiakeskus tellib miljoni euro eest süsteemi arendustöid

Hanke eesmärk on tervikliku ja kasutajasõbraliku Tallinna planeeringute registri uusarenduse, hoolduse, kasutajatoe ja majutuse teenuse pakkumine ning andmeparandustööde tegemine vastavalt kasutaja vajadustele.

Kuna praegu kasutuses oleva Tallinna planeeringute registri olelusring on lõppemas, st kasutajatele vajalike funktsionaalsuste arendamine on rahaliselt ebamõistlik või keerukas aegunud tehnoloogiate tõttu ning kasutajate ja avalikkuse ootused kasutajaliidese disainile on muutunud, tuleb luua uus kasutajasõbralikum ja uusi tehnoloogiaid rakendav planeeringute infosüsteem, mis toetaks Tallinna linna poolt muudetavaid äriprotsesse planeeringute kiiremaks menetlemiseks.