Trumpi esialgne edu tõstis bitcoini hinna tippu

Alates 2024. aasta algusest on Bitcoin kasvanud üle 70%. Uut rekordit seostatakse mitmete makromajanduslike ja poliitiliste teguritega. Peamiseks tõusu ajendiks on Ameerika Ühendriikide valimised. Paljud kauplejad teevad krüptoturul märkimisväärseid panuseid, hoolimata valimistulemuse suunast.

Teiseks oluliseks teguriks on jaanuaris Ameerika Ühendriikides käivitatud börsil kaubeldavad fondid (ETF ehk Exchange Traded Fund), mis on mõjutanud krüptoturgu märkimisväärselt. Bitcoini ETF-id tõid turule finantsgigandid BlackRock ja Fidelity koos seitsme teise juhtiva haldusettevõttega. Alates käivitamisest on üheksa fondi hallata kokku 68,5 miljardi dollari väärtuses bitcoine, mis moodustab ligikaudu 5% kõigist ringluses olevatest müntidest.